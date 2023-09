Mirka complète son catalogue avec de nouvelles bandes abrasives

Le spécialiste finlandais de l’abrasif et des solutions de préparation de surface intègre à son catalogue une nouvelle gamme de bandes abrasives non tissées pour ses ponceuses à bandes pneumatiques.

La nouvelle offre d’abrasifs de Mirka est dédiée aux machines PBS 10NV et PBS 13NV qui utilisent respectivement des bandes abrasives de 10 x 330 mm, 13 x 457 mm et 20 x 520 mm. Le fabricant finlandais a développé pour ces outils d’un nouveau genre, un média non tissé chargé en oxyde d’aluminium qui est disponible du grain 80 au grain 280.

Robustes, durables et polyvalentes, les bandes abrasives non tissées s’utilisent sur tous les métaux, de l’acier à l’aluminium, ainsi que sur certains matériaux composites comme la fibre de verre, les résines époxy et le plastique rigide. Elles conviennent parfaitement au nettoyage des cordons de soudure, mais aussi de la rouille et la peinture dans les zones difficiles d’accès, là où les bandes étroites peuvent revendiquer une nette différence en termes d’efficacité. En plus de générer une température superficielle inférieure à celle des bandes à lime traditionnelles, les bandes sur support non tissé ne produisent pas d’étincelles et laisse place à une finition satinée sans rayures irrégulières, facilitant l’étape suivante de ponçage.