Mirka investit dans la robotique

L'entreprise Flexmill, basée à proximité d’Helsinki, dont Mirka Ltd vient d’acheter 100 % des parts, est une société d’ingénierie spécialisée dans la robotique et l’automatisation du traitement de surface, notamment dans les applications complexes de ponçage, de polissage et d’ébavurage. Son champ d’application comprend hélices, turbines, produits de fonderie et structures soudées et usinées.

Flexmill propose des solutions de programmation et d’outillage pour la finition de surface de pièces complexes, même en petites séries. Cette acquisition constitue un élément clé de la stratégie de Mirka pour étendre son activité dans le domaine de la robotique.

« Bienvenue à Flexmill dans le groupe Mirka. Nous sommes vraiment ravis de ces nouvelles compétences qui viennent s’ajouter aux nôtres. La spécialisation de Flexmill dans la robotique et l’automatisation, conjointe avec l’expertise de Mirka en finition de surface sur les marchés du monde entier, nous ouvrent d’innombrables possibilités », confie Stefan Sjöberg, président-directeur général de Mirka. Et d'ajouter : « Après le lancement d’une gamme d’outils électriques destinés aux applications de ponçage robotisées, Mirka est désormais en mesure de proposer des solutions complètes et des services d’intégration pour la finition de surface automatisée et robotisée ».