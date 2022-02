Mirka lance l'abrasif Galaxy

Acteur incontournable sur le marché de l’abrasif et des solutions de préparation de surface, Mirka lance son nouvel abrasif pour les ateliers de carrosserie. Mirka Galaxy s’annonce comme une solution de ponçage innovante en adoptant une technologie de grain auto-affûtant. En céramique, ces grains particuliers conservent leur pouvoir de coupe bien plus longtemps que le traditionnel oxyde d’aluminium utilisé habituellement. Leurs spécificités étant de former un nouveau bord de coupe au fur et à mesure que les grains abrasifs se décomposent lors du ponçage. Ils continuent à couper, d’un bord à l’autre, sans s’émousser.

Pour tirer parti au maximum de cette performance, le fabricant a doté son nouvel abrasif de la dernière technologie de perforation Multifit de la marque lui conférant un équilibre parfait entre longue durée de vie et extraction optimale de la poussière indispensable pour repousser l’encrassement. Sa conception alterne les zones perforées pour l’extraction optimale de la poussière et les zones pleines pour une accroche efficace de l’abrasif sur tous les plateaux. De plus, notons que l’abrasif se place facilement sur tous les outils sans besoin de faire correspondre les trous et offre une résistance optimale à l’usure des bords.

Mirka n’a pas manqué d‘adopter une granulométrie de 40 à 2 000, adaptée à toutes les étapes de préparation des surfaces avant et après-peinture : décapage, ponçage et finition.

Enfin, la gamme Galaxy est déclinée en plusieurs formats : disques de diamètre 77 mm, 125 mm et 150 mm, coupe 81 x 133 mm et un rouleau pré-découpé de 146 coupes 70 x 70 mm qui permet, en une seule référence d’obtenir 4 dimensions : 70 x 70 mm (1 carré), 70 x 125 mm (2 carrés), 70 x 198 mm (3 carrés) et 70 x 400 mm (6 carrés).