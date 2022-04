Mirka lance l’Angos une meuleuse à renvoi d’angle sur accus

Le spécialiste finlandais de l’abrasif et des solutions de préparation de surface étend son offre machine avec une meuleuse à renvoi d’angle sur batterie dédiée aux travaux d’usinage durs sur une zone concentrée.

Conçu pour intervenir dans des zones difficiles d’accès ou sur des surfaces très concentrées, la meuleuse Angos ARG-B 200 est le premier outil de meulage sur batterie proposé par l’industriel finlandais. Grâce aux nombreux outils dont elle peut-être équipés, cette machine est apte à réaliser sur du métal des opérations de meulage, de ponçage, de découpage, d’ébavurage, de décapage dans des endroits particulièrement inaccessibles et lorsque le travail doit-être réalisé avec précision.

Fonctionnant sous 10,8 volts, l’Angos et ses 890 grammes embarque une batterie de 5 Ampère/heure lui permettant de travailler un long moment sur une plage de régime de 2 500 à 20 000 tr/min adapté à une large variété d’usinage. Le mandrin de 6 mm l’autorise à utiliser une vaste gamme de brosses, de disques abrasifs et à tronçonner, de fraises …. Comme d’autres machines de la marque, l’Angos ARG-G 200 est dotée de la technologie Bluetooth afin de pouvoir être connectée à l’application « myMirka » et suivre, entre autres, l’exposition de l’opérateur aux vibrations émises par l’outil.