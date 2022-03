Mirka présente sa nouvelle gamme d'abrasifs

Baptisé Iridium SR (Spot Repair), le nouvel abrasif iridium de Mirka se distingue par la technologie tridimensionnelle de ses grains de carbure de silicium. Cette technologie entend permettre une performance efficace et de longue durée. Les grains triangulaires de carbure de silicium sont encollés sur le support afin de former de nouvelles arêtes abrasives lors du ponçage, ce qui prolonge le pouvoir de coupe de l'abrasif iridium SR. De plus, ces grains sont placés de façon uniforme sur un support pour produire une coupe et des rayures faciles à polir.

Mirka Iridium SR est destiné aux étapes de finition de rectification des défauts en construction automobile et en atelier de carrosserie, notamment efficace lors du ponçage des vernis, des laques brillant direct et pour le traitement des matières composites. Enfin, la gamme est composée de trois granulométries (en micromètres) : 3µm (SR3), 5µm (SR5) et 7µm (SR7).