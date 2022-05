Mirka présente sa servante modulaire

C'est une règle universelle connue de tous, évoluer dans un espace de travail correctement rangé est le gage d’une meilleure productivité et de motivation favorisant la qualité dans le travail. Habitué à l’ergonomie mise en place pour l’utilisation de ses solutions de préparation de surface, Mirka a appliqué cette même rigueur pour la conception de sa nouvelle servante modulaire.

Une configuration à la carte

Grâce à cette conception, le carrossier à qui est destiné cet équipement peut le configurer pour l'adapter à son atelier et à son activité. Commandée, par exemple, en version de base, la servante pourra être complétée par la suite de modules pour la faire évoluer suivant les propres besoins du professionnel. La vocation première de la servante restant d’avoir toujours à portée de main l’ensemble des outils, fournitures, produits et autres accessoires pour assurer des interventions très diverses.

Tout à sa place et à portée de main

Dans sa configuration la plus complète, la servante dispose d’un plan de travail en revêtement caoutchouc, de 3 tiroirs à fermeture amortie et verrouillables pour garder les équipements en sécurité et facilement accessibles. Deux supports magnétiques pour recevoir un pistolet pulvérisateur et des peintures aérosols. La partie centrale inférieure peut être équipée de raccordements électriques et/ou pneumatiques et peut également accueillir un extracteur de poussière. Sur le plan de travail, des supports pour les outils, les câbles et les sacs poubelle permettent de tout organiser, tout comme le panneau perforé qui s’équipe d’étagères et de crochets mobiles. Enfin, un bras mobile facilement réglable maintient les tuyaux et les câbles en hauteur alors que les ponceuses peuvent être suspendues en toute sécurité aux crochets fixés au bras.