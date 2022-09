Mirka sera présent à l’appel d’Equip Auto

Acteur incontournable sur le marché de l’abrasif et des solutions de préparation de surface, Mirka présentera, au salon Equip Auto de Paris, ses dernières solutions pour la carrosserie.

L’occasion sera donné à l’industriel finlandais de présenter aux visiteurs du salon et acteurs de l’après-vente, l’ensemble des solutions de réparation et de traitements de surface pour carrosseries automobiles.

Parmi les nouveautés mises en avant, notons la nouvelle génération d’abrasif Galaxy dont le nouveau grain céramique auto-affûtant, le revêtement anti-encrassement et la nouvelle perforation Multifit lui confèrent des propriétés de ponçage exceptionnelles. La servante modulaire, nouveau partenaire polyvalent pour les ateliers, fera également partie des équipements exposés. Notons également la présence sur le stand 1 D 046 de l’Iridium SR, le nouvel abrasif pour la rectification des défauts qui se caractérise par la technologie tridimensionnelle de ses grains de carbure de silicium pour une performance efficace et de longue durée.

Enfin, le spécialiste finlandais présentera en avant première la gamme Essentials pour la préparation de la peinture, le masquage et la ligne d’équipements pour la protection individuelle. Et pour finir les ponceuses pneumatiques à bandes PBS pour les travaux de tôlerie ainsi que toutes les solutions de ponçage et de lustrage pour les professionnels de la réparation automobile.