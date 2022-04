Mise en conformité des véhicules équipés de ridelles hydrauliques sur benne et benne déposable

La réduction de l’accidentologie des poids lourds et véhicules industriels est un enjeu crucial. Malgré les efforts des constructeurs pour augmenter la visibilité du chauffeur en cabine, de nombreux facteurs de danger sont source d’accidents. Le développement des aides à la conduite destinées aux véhicules industriels est la spécialité de la marque Hyphen Tech de la société Electro Maintenance qui propose un ensemble de solutions connectées pour simplifier et sécuriser l’utilisation de véhicules de plus en plus complexes.

En 2020, l’État a mis en place de nouvelles règles quant à l’utilisation des camions-bennes équipés de ridelles hydrauliques1. À partir du 14 juillet 2022, tous les véhicules mis en circulation depuis le 1er septembre 2014 devront être équipés d’un dispositif détectant une ou plusieurs ridelles ouvertes, Les véhicules antérieurs à 2014 disposants, quant à eux, d’une année supplémentaire.

Une gamme complète de kits de sécurité ridelles hydrauliques

C’est dans ce contexte de mise en conformité de l’ensemble du parc roulant qu’Hyphen Tech a développé une gamme complète de kits de sécurité ridelles hydrauliques adaptés à chaque véhicule et simple à poser. Cette gamme est disponible chez l’ensemble des concessionnaires et répond à toutes les configurations, notamment les bennes déposables pour lesquelles les capteurs d’ouverture ridelles sans fil sont particulièrement adaptés.

Avec plus de 2500 kits vendus en France en 2021, la solution Kit Sécurité Ridelle Atlas Connect d’Hyphen Tech est devenue la solution de référence. Validée par les constructeurs, elle permet de sécuriser, au-delà de cette mise en conformité, d’autres fonctions comme le déploiement de la BAE (Barre Anti Encastrement ) ou la levée de benne.

Dernièrement, un afficheur en cabine vient de compléter le dispositif pour visualiser la nature de l’alerte. Pour les véhicules les plus récents, l’installation est encore plus simple car le dispositif communique avec le réseau canbus du véhicule et l’affichage des alertes est intégré aux fonctionnalités des nouveaux tableaux de bord numériques (affichage de pictogrammes et pop-up d’alertes).

De nombreuses solutions déployées

Maitrisant l’utilisation de capteurs Bluetooth autonomes pour simplifier la pose ou de capteurs filaires inductifs plus classique, Hyphen Tech développe de nombreuses solutions à destination des carrossiers constructeurs pour améliorer la vie à bord et augmenter la sécurité active des véhicules. Partenaire depuis plus de 20 ans des marques Renault Trucks et Volvo Trucks et plus récemment de Mercedes Benz Trucks, Iveco et Scania…. Electro Maintenance et sa marque Hyphen Tech développe en France une gamme de solutions connectées en phase avec les exigences techniques les plus strictes et adaptées à un usage professionnel intense.

La gamme des solutions Hyphen Tech s’enrichit en permanence de nouvelles applications, au gré de nos idées et des demandes spécifiques (et souvent inattendues !) de nos clients, ou dans le but de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires.

Gamme sécurité ridelles hydrauliques : https://www.electromaintenance.fr/pdfs/memo0222-1b.pdf

Gamme Hyphen Tech : https://www.electromaintenance.fr/pdfs/gamme-hyphen-tech-02-22.pdf

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site Internet www.electromaintenance.fr

1. Mise en conformité – Note technique – Conforme à l'avis JORF n°0172 du 14 juillet 2020 [texte n°80]

Contenu par Electro maintenance.