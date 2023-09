Mister-Auto cible les professionnels pour sa première apparition à Equip Auto

« C’est une évidence pour nous de faire figurer Mister-Auto PRO à l’édition 2023 d’Equip Auto puisque le salon se déroule sur nos terres. Ce dernier point a même fait l’effet d’un déclic qui nous a incité à nous inscrire pour la première fois », a dévoilé dans un communiqué de presse Loïc Brasset, le directeur général de Mister-Auto. La plateforme de vente en ligne de pièces détachées automobiles aura son stand lors du salon Equip Auto, prévu à Lyon du 28 au 30 septembre. Ce sera l’occasion pour l’entreprise créée en 2007 dans la préfecture du Rhône de faire la présentation de ses outils à destination des professionnels. Ces derniers représentaient 10 % de l’activité de Mister-Auto en 2022 et les prévisions indiquent que cette proportion devrait doubler en 2024.

Pour séduire ces consommateurs exigeants, la gamme professionnelle du pure-player ne cesse d’emmagasiner de nouvelles références et annonce aujourd’hui disposer d’un catalogue d’1,8 million de pièces. Soit 800 000 de plus qu’en début d’année dernière, dont des inédites fournitures dédiées aux réparateurs, qui peuvent par exemple commander des équipements de protection individuelle. Dans l’optique de mieux répondre aux besoins des professionnels, Mister-Auto annonce également la refonte de l’interface Web qui leur est dédiée. Les réparateurs profitent par ailleurs d’un service de livraison en 24 heures et des retours gratuits. La possibilité de faire des paiements différés SEPA sera bientôt mise en place.

Un contact direct pour recruter des adhérents

La section PRO de Mister-Auto a récemment vu ses effectifs augmenter en prévision du fait qu’elle représentera 15 % de l’activité de l’entreprise d’ici la fin de l’année. Une tournée des réparateurs d’une durée de trois mois a ainsi pu être lancée afin de recruter de nouveaux adhérents. La présence à Equip Auto va dans la même direction. « C’est aussi un moyen de “boucler la boucle” en termes de communication et de relations avec nos réparateurs, ajoute Loïc Brasset. Aux côtés du digital et du téléphone, le contact direct avec les pros […] est une façon de mieux échanger et de mieux collaborer. Nous souhaitons établir des relations pérennes avec les professionnels et nous comptons faire de cette proximité une valeur forte sur laquelle nous appuyer. »