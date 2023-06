Mister-Auto dévoile son baromètre des amateurs de mécanique

Mister-Auto, la plateforme en ligne de vente de pièces automobiles appartenant au groupe Stellantis, vient de publier son deuxième baromètre annuel sur les habitudes d'achat de ses clients à travers la France. Cette étude révèle le classement des départements où l'on observe le plus grand nombre de réparations automobiles effectuées par les propriétaires eux-mêmes. De plus, l'étude met en évidence l'intérêt particulier porté par les clients aux marques Bölk et B.Pro, qui sont propres à Mister-Auto.

Dans le classement des départements où l'on commande le plus de pièces automobiles en ligne, la Haute-Saône, la Corse et la Haute-Marne maintiennent leur position en tête. Ce classement est établi en comparant les ventes du site Mister-Auto avec le parc automobile de chaque département. Cependant, il convient de noter qu'en 2022, le quart nord-est de la France ne compte que six départements représentés dans le Top 10, alors qu'il en occupait 8 en 2021.

Paris est loin du « Do it yourself »

Paris et les Hauts-de-Seine continuent d'occuper les premières places du classement des départements où l'on effectue le moins d'interventions sur son véhicule, tandis que le Bas-Rhin se classe désormais troisième, succédant ainsi au Val-de-Marne. Cette situation en région parisienne s'explique en partie par la forte proportion de véhicules récents et par le grand nombre de voitures de société bénéficiant de contrats d'entretien. De plus, les zones urbaines densément peuplées, avec une prédominance d'immeubles, rendent souvent difficile l'accès à un garage, compliquant ainsi les opérations de maintenance pour les conducteurs. En ce qui concerne les départements où Mister-Auto compte le plus de clientes, ce sont désormais le Cher et la Creuse qui occupent les premières positions, représentant respectivement 17,9 % et 17,4 %. La Somme se maintient à la troisième place, bien que sa part ait légèrement diminué de 17,1 % en 2021 à 16,1 % en 2022.

La capitale, tout, tout de suite

Les départements des Hautes-Pyrénées (30,3 %), de l'Indre (29,8 %) et de la Mayenne (29,3 %) se distinguent en tant que principaux marchés pour les marques Bölk et B.Pro de Mister-Auto. En revanche, Paris, la Corse-du-Sud et les Hauts-de-Seine montrent une préférence pour les équipementiers classiques, car ces départements enregistrent le nombre le plus faible de clients choisissant les marques de Mister-Auto. Une caractéristique distinctive de Mister-Auto parmi les pure-players de la vente en ligne de pièces automobiles est la possibilité d'expédier les commandes le jour-même, ce qui permet de les recevoir dès le lendemain en optant pour la livraison rapide. Ainsi, bien que les clients parisiens soient moins nombreux sur la plateforme de Mister-Auto, ils se montrent également les plus impatients. En effet, Paris occupe la première place parmi les départements sélectionnant le plus souvent la préparation ou la livraison rapide, suivie par le Val-de-Marne et la Haute-Savoie. En revanche, les habitants de la Haute-Marne, de la Haute-Loire et de l'Ille-et-Vilaine se montrent plus patients, n'optant que légèrement plus d'une fois sur deux pour cette option de livraison rapide.

Le trio des modèles les plus réparés ne change pas

Le classement des modèles de voitures les plus réparés par leurs propriétaires reste inchangé par rapport à 2021. Les trois premières places du podium sont occupées par les mêmes voitures : la Peugeot 206, la Renault Clio II et la Peugeot 207. Ensuite, on retrouve la Renault Clio III et la Citroën C3.

Un panier d’achat en hausse

En 2022, les filtres à huile ont pris la première place parmi les produits les plus commandés sur Mister-Auto, suivis des balais d'essuie-glace et des filtres à air. Cependant, le panier d'achat des clients de Mister-Auto évolue par rapport à l'année précédente, notamment en termes de coût, avec une augmentation d'un peu plus de 10 %. Cette hausse s'explique en partie par l'inflation, qui a impacté le prix unitaire des pièces. Cependant, l'enrichissement du catalogue de Mister-Auto joue également un rôle important, en augmentant le nombre d'articles présents dans chaque achat. Cela est particulièrement notable dans les rayons des pneus, batteries, ampoules, phares, ainsi que dans les articles de peinture et de carrosserie. Mister-Auto donne rendez-vous en juin 2024 pour la troisième édition de son baromètre des amateurs de mécanique automobile.