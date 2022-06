Mister-Auto édite son baromètre du do-it youself auto

Le site de vente en ligne de pièces auto de Stellantis, Mister-Auto, a édité son premier baromètre annuel des auto-réparateurs, ces conducteurs qui entretiennent eux-mêmes, tout ou partie, leur véhicule. Après une étude réalisée sur un échantillon de plus d’un demi-million d’automobilistes, il ressort que la Haute-Saône, la Haute-Corse et la Haute-Marne sont dans le haut du classement des départements d’où l’on commande le plus de pièces auto. Le quart Nord-Est de la France occupe ainsi 8 places du Top 10 des départements où l’on répare le plus soi-même sa voiture.

Paris, les Hauts de Seine et le Val de Marne sont, en revanche, les départements dans lesquels on intervient le moins sur son véhicule. Cela s’explique par la forte proportion de véhicules de société ou appartenant à des flottes, peu concernés par le « do it yourself », combinée à la densité urbaine : pas facile de réparer sur un trottoir en bas de son immeuble. Sans oublier un parc automobile plus jeune et un pouvoir d’achat plus élevé que la moyenne nationale.

En ce qui concerne les femmes, qui représentent en moyenne 12% des clients de Mister-Auto, c’est dans les Ardennes que l’on trouve le plus d’adeptes de mécanique automobile. Suivent ensuite l’Aube et la Somme. Dans ces 3 départements, on trouve entre 17 %et 18 % de clientes. Les 10 départements où l’on trouve le plus de mécaniciennes constituent une diagonale Nord-Est / Sud-Ouest presque parfaite. A l’inverse, c’est dans le Bas-Rhin, le Val-d’Oise et le Haut-Rhin que les femmes entretiennent le moins elles-mêmes leur véhicule.

Pour ce qui est des véhicules, ce sont logiquement trois voitures françaises qui arrivent sur le podium des véhicules les plus réparés par leurs propriétaires : les Peugeot 206, Renault Clio II et Peugeot 207. Enfin, côté produits, ce sont la filtration, l’huile moteur et les plaquettes de frein avant qui arrivent en tête des familles les plus commandées. Des opérations d’entretien relativement facile à effectuer soi-même.