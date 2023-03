Mister-Auto enrechit son catalogue avec Mopar et Wallbox

Mister-Auto continue d'étoffer ses références avec l'intégration des accessoires d'origine Mopar pour les marques Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo et Abarth. Le site propose désormais des accessoires dédiés à l’habitacle (revêtements de tableau de bord, tapis, organiseurs de coffre, pédalier) ou à l’extérieur du véhicule (coques de rétroviseurs, accessoires de roues, emblèmes, sigles et logos). La gamme se décline également pour le conducteur, avec une offre de sacs de voyage ou des coques de clés personnalisées. En outre, Mister-Auto renforce ses gammes de produits dédiés à la maintenance du véhicule, et couvre désormais 98 % du parc automobile français. À ce jour, le site compte 90 marques de pneus, (en hausse de 60 %, pour un total de 40 000 références), plus de 1 500 produits ont été ajoutés au rayon outillage, et plus de 1 000 nouveautés dans la catégorie entretien avec le référencement de plusieurs nouvelles marques comme Meguiar’s ou Liqui Moly. Par ailleurs, la création de nouvelles catégories a également contribué à augmenter l’offre de Mister-Auto, avec, notamment une offre dédiée aux jantes, générant 400 nouvelles références pour une offre totale de 600 produits, ou encore une offre d'outils de diagnostic, synonyme de l'arrivée de la marque Autel.

Enfin, et en complément des offres de câble de recharge de véhicules électriques et hybrides, Mister-Auto ouvre son catalogue aux bornes de recharge de la marque WallBox, avec l'objectif d'accompagner la croissance des véhicules hybrides et électriques.