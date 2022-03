Mister-Auto enrichit son catalogue de pièces de réemploi

Mister-Auto, site de vente en ligne de pièces détachées, annonce la signature d'un partenariat avec B-Parts. Les 3,5 millions de clients Mister-Auto peuvent désormais commander sur une seule et même plateforme des pièces de rechange neuves et de réemploi.

Après avoir noué un partenariat avec Caréco, B-Parts développe son réseau de vente en ligne avec Mister-Auto. Avec cet accord, les clients français, espagnols et portugais ont dorénavant accès à plus de 4,5 millions de références de pièces de réemploi d’origine issues de l’économie circulaire dans les sept gammes de produits proposées par B-Parts (carrosserie, éclairage, électrique et électronique, intérieur, moteur et transmission, ou encore suspension). David Boccalini, Directeur Business Development & Customer Experience chez Mister-Auto, commente : « Cette nouvelle offre nous permet de nous engager plus encore dans le développement durable et de répondre aux préoccupations économiques et environnementales de nos clients. Elle va également rendre accessible au plus grand nombre l’accès aux pièces issues de l’économie circulaire. »

La recherche de pièces s'effectue par immatriculation, code VIN ou encore par référence d’origine, comme le reste du catalogue Mister-Auto. De même que les prix TTC et les frais de transport s’affichent en toute transparence, ainsi que les disponibilités et les dates de livraison. Toutes les pièces sont issues du démontage de véhicules hors d’usage par un réseau professionnel certifié, sont d'origine (OEM) et bénéficient d'une garantie de 12 mois. Les retours peuvent se faire sous un délai de 14 jours.