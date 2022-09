Mister-Auto franchit le cap du million et demi de références

En quelques mois, Mister-Auto a étoffé son offre avec plus de 50 % de références supplémentaires, passant ainsi de moins de 1 million fin 2021 à plus de 1,5 million à ce jour. D'une part, le site a augmenté le nombre de références sur les familles de produits classiques, lui permettant de couvrir 98 % du parc automobile français, avec un large choix tarifaire. Et, d'autre part, en mettant en ligne de nouvelles familles de produits, comme la peinture et l'outillage, l'extension de la gamme de batteries (véhicules de loisirs et nautiques), ou encore le lancement de nouvelles gammes de pièces techniques (injecteurs, turbos, et culasses). « C’est dans notre ADN de trouver des solutions pour améliorer le pouvoir d’achat de nos clients, et répondre à tous leurs besoins avec une couverture complète du parc automobile : nous sommes une vraie alternative, avec des prix attractifs accessibles à tous », indique Loïc Brasset, directeur général de Mister-Auto.

Enfin, Mister-Auto propose également une nouvelle gamme de produits avec les câbles de recharge, à destination des véhicules électriques et hybrides rechargeables.