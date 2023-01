Mister-Auto Pro toujours plus international

Mister-Auto, le site de vente en ligne de pièces détachées multimarque de Stellantis, ouvre son espace pro en Allemagne, Autriche, Italie, Belgique et Pays-Bas. Ces pays viennent s’ajouter à la France, la Suisse et l'Espagne.

Mister-Auto annonce l’ouverture de son service réservé aux professionnels de la réparation dans cinq nouveaux pays où elle compte déjà de nombreux clients professionnels : Allemagne, Autriche, Italie, Belgique et Pays-Bas. Pour mémoire, le site de vente en ligne de pièces détachées multimarque de Stellantis a déjà ouvert un espace pro en France depuis 2016, en Suisse et en Espagne depuis 2020.

Le site s’ouvre ainsi à tous les professionnels de l'entretien et de la réparation (réparateurs indépendants, réparateurs agréés, carrossiers mais également loueurs ou responsables de parcs) qui peuvent créer directement en ligne un compte Pro et profiter de quelques avantages comme une offre de bienvenue de - 15 % à partir de 150 euros, la livraison 24 h à partir de 149 euros d’achats, les retours gratuits jusqu’à 100 jours ou encore le traitement prioritaire de leurs commandes. À noter que les clients professionnels paient leurs achats en hors taxes sur le site, puis s’acquittent de la TVA selon les règles en vigueur dans leur pays. Le paiement différé à 30 jours est également possible.

Atteindre 20 % du chiffre d'affaires avec les pros

« Fort du succès que rencontre notre offre Pro en France, particulièrement depuis son renforcement cet été, il est naturel de la généraliser sur cinq marchés supplémentaires », indique Loïc Brasset, directeur général de Mister-Auto. Et de poursuivre : « Les premiers retours sont très positifs : nous constatons un réel intérêt des professionnels pour notre offre dédiée qui complète parfaitement celles de leurs distributeurs de proximité. Avec Mister-Auto, ils bénéficient d’une offre riche de 1,5 million de références disponibles à des prix compétitifs et d’une livraison efficace en J+1. » Mister-Auto ambitionne de réaliser 20 % de son chiffre d’affaires avec les professionnels français d’ici à trois ans, contre 12 % en 2022.