Mister-Auto propose le règlement à 30 jours

Aujourd’hui en France, c’est environ 15 000 professionnels de l’automobile et 3 000 gestionnaires de flottes de véhicules d’entreprise qui détiennent un compte Pro sur le site Mister-Auto. C’est pour eux la possibilité de bénéficier d’avantages exclusifs au sein d’un catalogue de plus d’1,2 million de références. C’est aussi l’accès sans condition à 15 % de remise sur leur première commande, à la livraison en 24h gratuite à partir de 124 € HT, à la gratuité des retours durant 100 jours, à une assistance téléphonique sur une ligne dédiée et gratuite sans oublier des remises régulières sur tout le site.

Pour permettre aux professionnels de rester compétitifs et de préserver leurs marges, dans un contexte d’inflation et de tension sur le pouvoir d’achat de leurs clients, la marketplace a souhaité aller plus loin. Ainsi depuis le 9 mai, Mister-Auto propose à ses clients professionnels le règlement à 30 jours sans frais dès 108 € HT d’achats. Cette option est activable très simplement lors de l’étape de règlement de la commande sur le site. Aucune autre démarche n’est nécessaire.

« Dès le lancement du compte Pro, en 2016, nous avons pris en compte les besoins propres aux professionnels de la rechange automobile. Nous avons depuis interrogé plus de 1.000 professionnels pour connaître leurs attentes et n’avons cessé d’échanger avec eux pour faire évoluer notre offre. » indique Mathieu Pajot, directeur commercial et marketing de Mister-Auto. « Le paiement différé était l’une des attentes de nos clients, nous sommes heureux de pouvoir aujourd’hui y répondre sans aucun coût ni contrainte. »