Mister-Auto renforce son partenariat avec B-Parts

Le site de vente en ligne de pièces détachées étend son partenariat avec B-Parts, site de e-commerce de pièces détachées d'occasion. Après la France, le Portugal et l'Espagne, l'offre est désormais disponible dans dix autres pays européens : Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Irlande, Suède, Danemark, Finlande et Norvège. « Nos clients en France, en Espagne et au Portugal montrent un réel intérêt pour les pièces automobiles d'origine occasion. L'offre B-Parts est un excellent complément au catalogue de Mister-Auto », souligne David Boccalini, directeur du développement commercial et de l'expérience client chez Mister-Auto. Ces 13 pays ont accès à plus de 4,5 millions de pièces de réemploi issues de l'économie circulaire sur le site Mister-Auto. Au total, le catalogue est composé de sept lignes de produits proposés par B-Parts (carrosserie, éclairage, électrique et électronique, intérieur, moteur et transmission, et suspension).

De plus, les clients de Mister-Auto bénéficient également de 12 mois de garantie et de la politique de retour de 14 jours.