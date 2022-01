Nouveau Mitsubishi ASX : l’Europe le verra débarquer en 2023

Mitsubishi Motors Europe vient d’annoncer que la prochaine génération du petit SUV sera commercialisée au printemps 2023. Un modèle synonyme de renouveau pour la marque japonaise qui a failli quitter le marché européen il y a plus d’un an.

S’inscrivant comme l’un des premiers modèles du segment B-SUV compacts, l’ASX a vu se vendre 380 000 de ses unités depuis le début de sa carrière, en 2010. Après plus d’une décennie d’existence, le véhicule au patronyme en trois lettres méritait donc bien une revalorisation sur, mais aussi sous le capot.

Capitalisant sur « le format SUV [qui] continue de gagner en popularité en Europe », comme le définit Frank Krol, président & CEO de Mitsubishi Motors Europe, le nouvel ASX sera équipé des dernières technologies et motorisations incluant de l’hybride rechargeable (PHEV) et de l’hybride (HEV). Il deviendra ainsi le troisième SUV hybride rechargeable de Mitsubishi après l’Outlander PHEV et l’Eclipse Cross PHEV, le constructeur nippon ne semblant pas encore décidé à passer sa gamme à l’électrique sous nos latitudes européennes.

Des racines communes avec le Captur

Basé sur la plateforme CMF-B de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi – celle-ci ayant choisi, au travers du programme « Alliance 2030 », de renforcer leur collaboration pour réduire les coûts – l’ASX de dernière génération sera fabriqué dans l’usine Renault de Valladolid en Espagne. Si techniquement, le modèle partagera beaucoup avec son cousin le Renault Captur, stylistiquement il devrait se démarquer grâce à une calandre dont on distinguer à l’avant des éléments chromés inédits. L’ensemble du design, lui, ne devrait pas se dévoiler tout de suite puisque le nouvel ASX ne sera pas commercialisé avant le printemps 2023.