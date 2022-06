Mitsubishi France lance l’Éco-expérience avec son Eclipse Cross PHEV

Mitsubishi France renouvelle une expérience menée en 2019 avec l’Outlander PHEV. Cette fois, l’Éco-expérience porte sur l’Eclipse Cross PHEV et repose sur un essai « enregistré ». En effet, le client intéressé par le véhicule peut réserver un essai « Éco-expérience » auprès de son distributeur ou sur Internet. Il effectue cette prise en main sur un modèle de test, équipé d’un boîtier qui enregistre tous les paramètres de l’essai. À l’issue de ce parcours, quelques questions supplémentaires permettent d’affiner le diagnostic. L’objectif consiste à obtenir le résultat le plus proche possible des habitudes de conduite du client, avec la typologie de ses parcours récurrents. Au final, le client reçoit par e-mail le détail de son trajet et peut obtenir son bilan de consommation et d’émissions de CO2.

Déterminer le bon moteur

D’après les habitudes de conduite du client, un tableau comparatif lui indiquera les coûts de carburant selon le type de motorisation et la distance parcourue. Si la version PHEV est la plus pertinente, les économies réalisées seront affichées. Les particularités d’un véhicule hybride rechargeable doivent être exploitées au mieux pour qu’il soit efficace au quotidien. C’est la raison pour laquelle Mitsubishi encourage ses clients à tester le véhicule dans les conditions les plus proches de leurs habitudes. Une étape qui doit également profiter au distributeur, puisque ce dernier doit conseiller au mieux son client.