Mitsubishi France prolonge le don de la TVA sur l’Eclipse Cross PHEV

L’offre commerciale « TVA offerte » de Mitsubishi a été repoussée jusqu’au 31 décembre 2023 pour tout achat d'un Eclipse Cross hybride rechargeable. Cette remise est valable en France, sans condition, et varie de 7 082 à 8 248 euros selon les finitions.

« Les conditions de cette offre qui a rencontré un franc succès restent inchangées » assurent les équipes de Mitsubishi France. En effet, les clients du constructeur japonais bénéficiaient initialement d’un mois – entre les 29 mai et 30 juin 2023 – pour jouir de la gratuité de la TVA lors de l’achat d’un SUV compact Eclipse Cross PHEV. Mitsubishi France a décidé de laisser courir son offre commerciale jusqu’au 31 décembre 2023 pour convaincre davantage de clients.

Jusqu'à 8 248 euros d’économie

Accessible sans condition, aux particuliers comme aux professionnels (hors loueurs), cette offre permet de réduire considérablement la note finale puisque la remise s'étend de 7 082 à 8 248 euros selon les finitions. Cela représente donc une baisse minimum de 16,67 % sur le tarif TTC. Pour rappel, le modèle se décline en cinq finitions (Invite, Business, Intense Design, Black Collection et Instyle) et ses tarifs oscillent sous la barre des 50 000 euros, c’est-à-dire entre 42 490 et 49 490 euros. Avec la TVA offerte, l’entrée de gamme s’affiche désormais à 35 408 euros, quand le haut du panier culmine à 41 242 euros. Cette promotion n'est valable que sur le marché français.

Disponible dans les 130 points de vente Mitsubishi Motors en France, l’Eclipse Cross PHEV est garanti 5 ans. Il est le second SUV hybride rechargeable produit par Mitsubishi Motors, après l’Outlander PHEV lancé en 2014. Cette réduction s'applique dans la limite des stocks disponibles et n'est pas cumulable avec d’autres offres en cours.

Grille tarifaire avant et après réduction