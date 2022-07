Mitsubishi Motors France nomme son nouveau responsable des ventes BtoB

Ashvin Kalupnauth a pour principales missions de gérer les ventes BtoB et VO. Il sera l’interlocuteur privilégié des loueurs longue durée et des clients grands comptes.

Ashvin Kalupnauth, 34 ans, intègre Mitsubishi Motors en France en tant que coordinateur des ventes BtoB et véhicules d'occasion. Titulaire d’un DUT Techniques de commercialisation & d’un diplôme européen d’études supérieures en marketing, il a précédemment occupé diverses fonctions dans le milieu automobile, notamment chez Kia Motors France et Mazda Automobiles France. Il aura pour principales missions de gérer les ventes sociétés et VO. Il sera en l'occurrence l’interlocuteur privilégié des loueurs longue durée et des clients grands comptes.

Ashvin Kalupnauth vient renforcer les équipes en place afin de développer les ventes de Mitsubishi Motors dans l’Hexagone et dans les DOM*, en prévision de l’arrivée prochaine sur le marché français de deux nouveaux modèles de la marque aux trois diamants : le SUV urbain ASX et la citadine Colt.

* Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane