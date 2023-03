Mitsubishi Motors s’allie à Mobilize Financial Services sur le marché français

Mitsubishi Motors France s’est rapproché de Mobilize Financial Services pour proposer une gamme complète de services financiers à ses clients finaux. Cet accord débutera dans l’ensemble du réseau à partir du 3 avril prochain. Ainsi, la redéfinition de l’Alliance Renault-Nissan n’a pas empêché cette synergie supplémentaire, à la veille de l’arrivée sur le marché du nouvel ASX issu du Renault Captur. « Cette nouvelle collaboration arrive à point nommé pour accompagner la relance de la marque en Europe avec la commercialisation imminente du nouvel ASX et celle de la nouvelle Colt à l’automne prochain », explique Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi Motors France. L’accord porte sur les offres de financement destinées aux particuliers comme aux professionnels. Il concerne également des formules d’entretien, d’assistance et d’assurance, ainsi que le financement des stocks des distributeurs. Ces produits seront proposés sous la marque Mobilize Financial Services.

Préparer l’arrivée de l’ASX et de la Colt

Le développement des offres locatives sur le marché du véhicule neuf nécessite une gamme de produits financiers adaptés pour les constructeurs. Cette évolution génère des marges supplémentaires pour les organismes financiers, les marques et les distributeurs. Le financement est donc plus que jamais un élément stratégique. « Avec ce partenariat, Mobilize Financial Services finance désormais toutes les marques de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en France. En tant que captive, nous sommes un partenaire privilégié qui permet de faciliter l’accès à la mobilité en répondant au mieux aux besoins des usagers », souligne Thibault Paland, directeur général de Mobilize Financial Services France. Le réseau Mitsubishi compte 151 points de vente en France et la marque a écoulé 3 500 VN et VU en 2022.