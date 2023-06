Mitsubishi poursuit sa relance en Europe avec cette nouvelle génération de la citadine Colt

La nouvelle Mitsubishi Colt, c'est elle. Quelques mois après la présentation et le lancement de la deuxième génération du SUV citadin ASX, le constructeur japonais Mitsubishi vient de dévoiler sa petite sœur, calquée sur... la Renault Clio V, tout juste restylée.

Cette nouveauté « marque le retour de Mitsubishi Motors dans un segment clé en Europe ainsi que la renaissance d'un modèle iconique pour la marque », s'enthousiasme Frank Krol, président et CEO de Mitsubishi Motors Europe. Pour mémoire, la première génération de Mitsubishi Colt a été lancée en 1978. En six générations, près de 1,2 million d'exemplaires de cette citadine ont été écoulés dans le monde.

Basée comme la puce française sur la plateforme CMF-B de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, la nouvelle venue sur le segment B – qui sera commercialisée à compter du mois d'octobre 2023 – est uniquement déclinée en cinq portes. Elle s'offre, selon la marque, « un style dynamique et moderne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ».

La nouvelle Mitsubishi Colt mise sur l'essence et l'hybride

Côté style, signalons que cette nouvelle Colt reçoit des feux avant full LED et une signature lumineuse particulièrement travaillée. La poupe s'offre un monogramme Colt ainsi que le lettrage Mitsubishi sur le volet de coffre. Disponible avec des jantes acier de 15 pouces ou des jantes alliage de 16 et 17 pouces, suivant les finitions, cette nouveauté est proposée en cinq coloris : blanc, noir, gris, rouge et bleu.

Sous le capot, la nouvelle Mitsubishi Colt renonce au gazole. Elle embarque en revanche deux blocs essence et une motorisation hybride. Ainsi, les quatre finitions Inform, Invite, Intense et Instyle sont proposées avec un trois-cylindres 1.0 l développant 65 chevaux ou bien un trois-cylindres turbo 1.0 l de 90 chevaux. L'offre HEV est composée un quatre-cylindres 1.6 l couplé à un moteur électrique de 36 kW et développe une puissance cumulée de 145 chevaux.