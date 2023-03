Mitsubishi réaffirme son retour en Europe avec un plan produit étoffé

Le constructeur aux trois diamants vient d'annoncer un plan de commercialisation des plus complets pour l’Europe avec seize nouveaux modèles au cours des cinq prochaines années (neuf électrifiés et sept thermiques). Mitsubishi fera notamment appel aux autres membres de l’Alliance que sont Renault et Nissan.

Il semble bien loin le temps où Mitsubishi annonçait son retrait du marché européen. En effet, depuis l’été 2020, la firme japonaise a fait volte-face, en annonçant le développement de nouveaux modèles afin de relancer ses ventes sur ce territoire. C’est dans cette logique que le 10 mars dernier, à travers un communiqué, Mitsubishi a annoncé l’arrivée d’une nouvelle génération de l’Outlander, « développé pour l’Europe et lancé sur le segment D-SUV européen en 2024 ». Depuis le lancement de la première génération en 2003, 513 734 exemplaires se sont vendus en Europe. Deux autres moutures sont venues apporter leurs lots de modernisme et la troisième génération a été pourvue d’une motorisation hybride rechargeable en 2013. Le nouvel Outlander PHEV 2024 intégrera une adaptation européenne de l’évolution du système hybride rechargeable de deuxième génération de Mitsubishi Motors, avec transmission intégrale à deux moteurs électriques et système Super-All Wheel Control (S-AWC) issu de l’univers du rallye.

Un avenir électrifié

Outre l’Outlander, pour rester compétitif sur le Vieux Continent, Mitsubishi Motors Corporation va commercialiser seize nouveaux modèles au cours des cinq prochaines années. Ses partenaires de l’Alliance, Renault et Nissan, seront d’ailleurs mis à contribution comme pour l’ASX qui est basé sur le Renault Captur et la future Colt qui s’inspire de la Clio (arrivée prévue à l’automne 2023). Étant donné que Mitsubishi ambitionne de réaliser 50 % de ses ventes mondiales grâce à sa flotte électrifiée d'ici à 2030, puis de 100 % d'ici à 2035, les nouveautés produits seront majoritairement électrifiées (neuf modèles électrifiés et sept modèles thermiques).

Pour ce faire, le constructeur entend réaliser d’importants investissements dans les domaines de l'électrification, de l'informatique et des nouvelles activités. Mitsubishi Motors Corporation envisage également d'allouer un budget de 1,5 milliard d’euros dans l'approvisionnement en batteries pour atteindre son objectif de ventes de véhicules électriques en 2030.

En parallèle, par le biais de son plan Challenge 2025, Mitsubishi Motors Corporation accélérera ses efforts vers un avenir durable et neutre en carbone. Le constructeur anticipe une réduction de 40 % des émissions de CO2 de ses nouveaux véhicules, (puis de 50 % d’ici à 2030), ainsi qu’une une réduction de ses coûts opérationnels.