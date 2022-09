Mitsubishi réinvestit le segment des B-SUV avec le nouvel ASX

Le constructeur japonais vient de présenter le premier des deux nouveaux véhicules destinés au marché européen où il maintient finalement ses activités. Il s'agit de la deuxième génération de l'ASX. Un modèle désormais positionné sur le très lucratif segment des SUV citadins, où règnent en maître les Peugeot 2008 et autres Renault Captur...

Du sang neuf chez Mitsubishi ! Voilà maintenant plusieurs années que la marque aux trois diamants n'avait pas lancé de nouveau modèle sur le marché européen. Exception faite de l'introduction de la version restylée de l'Eclipse Cross PHEV, le dernier véhicule inédit arrivé dans la gamme est le pick-up L200. Ainsi, la présentation de cette nouvelle génération du SUV ASX marque un tournant pour le constructeur et ses distributeurs. Ce modèle est en effet le premier des deux véhicules qui vont venir renforcer la gamme d'ici à fin 2023. Et ainsi relancer la marque en Europe.

Positionné sur le segment des SUV citadins (B-SUV) – où la concurrence est rude mais les volumes généreux – le Mitusbishi ASX de deuxième génération repose sur la plateforme CMF-B de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Si la calandre avant arbore le design spécifique Dynamic Shield cher à la marque « inspirant robustesse et dynamisme », que le logo aux trois diamants est présent sur les cabochons de roue et le volant, et que le patronyme Mitsubishi s'inscrit en toutes lettres sur le hayon, il ne faut pas être un grand spécialiste de l'industrie automobile pour reconnaître sous ces quelques modifications un Renault Captur rebadgé. Une valeur sûre du marché.

Thermique, hybride ou hybride rechargeable

Fabriqué aux côtés de son homologue français, au sein de l'usine Renault de Valladolid, en Espagne, le modèle japonais en reprend donc globalement le design extérieur et intérieur du modèle français, sa modularité dont la banquette arrière coulissante, son système d'info-divertissement, ses technologies d'aides à la conduite. Côté motorisations, les synergies sont aussi présentes avec l'adoption de blocs thermiques, hybride et hybride rechargeable déjà éprouvés. Petite coquetterie toutefois, le nouvel ASX à droit à un moteur essence mild-hybrid.

« La progression des SUV et l'électrification, qui sont les principales tendances observées actuellement sur le marché européen, sont appelées à se poursuivre. En tant que SUV électrifié proposant une vaste gamme de technologies et de systèmes d'info-divertissement de pointe, le nouvel ASX répond parfaitement aux attentes du marché européen », affirme Frank Krol, président et CEO de Mitsubishi Motors Europe.

En pratique, l'ASX pourra bientôt être commandé avec un trois-cylindres 1.0 l MPI-T développant 93 ch, un quatre-cylindres 1.3 l DI-T mild hybrid fort de 130 ch ou alors avec la motorisation HEV (hybride) combinant un 1.6 l essence et deux moteurs électriques et, enfin, avec la motorisation PHEV reposant sur les mêmes ingrédients que la précédente mais dotée d'une batterie de plus grande capacité (10,3 kWh) permettant au véhicule de parcourir une quarantaine de kilomètres en 100 % électrique.