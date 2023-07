Mitsubishi renouvelle le pick-up L200

Le constructeur japonais Mitsubishi poursuit le renouvellement de sa gamme. En Europe, après l'introduction du SUV urbain ASX et de la citadine Colt - conçus en étroit partenariat avec Renault - c'est un produit avant tout destiné aux professionnels qui devrait bientôt faire son arrivée : la sixième génération du pick-up Mitsubishi L200 (aussi nommé Mitsubishi Triton sur d'autres marchés).

Présenté à Bangkok (Thaïlande), ce nouveau modèle n'est pas qu'un gros restylage, qu'une importante mise à jour de la version actuelle. Le pick-up a été entièrement revu. « Tous les éléments du L200 / Triton ont été complètement repensés : de la conception intérieure et extérieure, au châssis, au cadre en échelle et jusqu'au moteur », assure la marque.

La face avant du véhicule, plus massive, reprend les principes du concept « Dynamic Shield » cher à la marque et « qui exprime des performances puissantes et la tranquillité d'esprit ». Mitsubishi explique que les ailes avant offrent une lecture en trois dimensions, tandis que les feux diurnes à LEDS, en forme de "L", « ressemblent à un regard aiguisé d'un faucon »... Quand aux feux arrières en forme de "T", ils « accentuent la largeur » du véhicule, selon ses concepteurs.

L'habitacle du pick-up a également été entièrement repensé. Le tableau de bord est conçu selon un axe horizontal « pour permettre aux conducteurs de voir facilement les changements de posture du véhicule lors de la conduite ». Avec un clin d'œil à l'usage professionnel, des coussinets souples ont été incorporés dans les principales zones qui protègent les passagers pour assurer l'utilité. En termes de design, l'intérieur utilise de nombreuses formes géométriques et des éléments métalliques pour créer un espace moderne et contrasté.

Du Diesel sous le capot du Mitsubishi L200

Conçu en trois versions : Sigle Cab, Double Cab et Club Cab, le nouveau Mitsubishi L200 est un pur franchisseur.

Il reçoit bien sûr un différentiel à glissement limité 40/60, une transmission intégrale offrant quatre options : 2H (propulsion arrière), 4H (quatre roues motrices permanentes), 4HLc (différentiel central verrouillé) et 4LLc (différentiel central verrouillé avec abaissement vitesses) et sept modes de conduite : Normal, Eco, Gravel (cailloux), Snow (neige), Mud (boue), Sand (sable) et Rock (pierre).

Sous le capot de cette septième génération de Mitsubishi L200 prend place un bloc turbo-diesel 2.4 l décliné en trois puissances : 150 ch (330 Nm de couple), 183 ch (430 Nm) et 204 ch (470 Nm). Des motorisations associées soit à une boîte de vitesse manuelle à six rapports soit à une boîte automatique à six rapports également.