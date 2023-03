Mitsubishi confirme l’arrivée du nouvel Outlander hybride rechargeable en Europe en 2024

Après une période difficile et très incertaine au moment de la pandémie de Covid-19, Mitsubishi Motors France engrange les bonnes nouvelles depuis plusieurs mois. La marque japonaise a signé son grand retour en Europe et dans l’Hexagone en janvier dernier avec un nouveau modèle positionné sur le segment B-SUV. Avec l'ASX, Mitsubishi profite de son partenariat dans l'Alliance avec le groupe Renault et Nissan en récupérant un clone du Captur.

Retour de l'Outlander : un modèle décisif pour la marque en Europe

Après l’ASX, Mitsubishi Europe enchaînera rapidement en 2023 avec un nouveau modèle de la Colt, clone de la Renault Clio. Avec la Space Star et l’Eclipse Cross PHEV, la marque disposera ainsi de quatre modèles. En janvier dernier, le retour de l’Outlander hybride rechargeable n’était pas envisagé. Nous avions effectivement posé la question mais c'était « non » au niveau de Mitsubishi Europe même si la question pourrait être de nouveau posée lors de l’annonce de la prochaine répartition de l’Alliance entre Renault, Nissan et Mitsubishi justement.

Une quatrième génération qui assoit le positionnement de Mitsubishi en Europe

Ce nouvel Outlander, prévu pour 2024, reposera sur le système hybride rechargeable évolué de deuxième génération avec transmission intégrale à deux moteurs de Mitsubishi Motors, ainsi que sur le système Super-All Wheel Control dérivé du rallye. Ce nouveau modèle maintes fois récompensé, qui sera développé pour l’Europe, confirme ainsi l’engagement de la marque dans cette région de référence.

« Le lancement de l’Outlander PHEV réaffirme la position de Mitsubishi Motors sur le marché européen, et marque également une nouvelle étape majeure dans notre stratégie produits, nous permettant de réinvestir le segment D-SUV européen », a déclaré Frank Krol, président et CEO de Mitsubishi Motors Europe. « Les trois premières générations d’Outlander se sont vendues à plus d’un demi-million d’unités en Europe depuis son lancement en 2003. Le nouvel Outlander sera donc la quatrième génération, et grâce à sa technologie et son design, permettra à la marque d’asseoir sa présence en Europe. »

Le design extérieur du nouveau Mitsubishi Outlander PHEV reflètera le langage stylistique de Mitsubishi Motors, avec ses flancs Sculpted Solidity, sa célèbre face avant Dynamic Shield et son design arrière exclusif Hexaguard Horizon, procurant un sentiment de robustesse et de sécurité. Le design intérieur associe un haut niveau de qualité, de fonctionnalité et de savoir-faire japonais induisant un ressenti premium. Le nouvel Outlander PHEV intégrera une adaptation européenne de l’évolution du système hybride rechargeable de deuxième génération de Mitsubishi Motors.