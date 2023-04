Mitsubishi va dévoiler la Colt 2023 au mois de juin

« 2023 sera l’année du renouveau pour Mitsubishi », avait annoncé Patrick Gourvennec lors d’une interview avec notre rédaction. Le président de Mitsubishi Motors France avait en effet annoncé un plan produit étoffé, mettant définitivement un terme aux annonces passées à propos du retrait de la marque du marché européen. Avant l’arrivée de la nouvelle génération de l’Outlander prévue en 2024, Mitsubishi ajoute une autre date importante dans son agenda : le 8 juin 2023.

De fait, c’est à ce moment qu'elle dévoilera les courbes de sa nouvelle Colt, qui s’inspire de la Renault Clio 5, et dont le lancement commercial est prévu en Europe durant l’automne. Développé pour ce territoire et conçu dans l’usine Renault de Bursa (Turquie), le modèle sera positionné sur le segment B aux côtés du nouveau SUV ASX. « La nouvelle Colt sera le deuxième modèle lancé cette année par Mitsubishi Motors après le nouvel ASX, et l’offensive produit se poursuivra l’année prochaine avec l’arrivée du nouvel Outlander PHEV, confirme Frank Krol, président et CEO de Mitsubishi Motors Europe. Je suis ravi de replacer Mitsubishi Motors au cœur du segment B européen et d’offrir à nos clients un nouveau modèle hautement compétitif, digne du nom Colt ».

Plusieurs motorisations

Apparue dans les années 1960, puis retirée du catalogue en 2014, la Colt n'a pas fini de faire parler d'elle. Entre 2004 et 2014, 403 957 exemplaires de la dernière génération ont été vendus. Pour son retour, la nouvelle mouture s'appuie sur la plateforme CMF-B de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Dès son lancement à l’automne 2023, le modèle sera proposé avec deux motorisations essence et une hybride. Le moteur d’entrée de gamme est un bloc essence 3 cylindres de 1,0 litre, couplé à une boîte manuelle à 5 rapports et développant une puissance de 49 kW (65 ch). En milieu de gamme s’ajoute un moteur essence 3 cylindres turbocompressé de 1,0 litre de 67 kW (90 ch) associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Enfin, le haut de la gamme est occupé par une motorisation hybride (HEV) d’une puissance de 105 kW (140 ch) qui combine un moteur essence de 1,6 litre, deux moteurs électriques et une boîte automatique multimode. Ses tarifs seront probablement dévoilés lors de sa présentation officielle dans deux mois.