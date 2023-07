Mob-Energy : le robot chargeur Charles et le cube de puissance Eiko soutenus par une importante levée de fonds

Il y a trois ans, Mob-Energy lançait Charles, le premier robot autonome de recharge déployé en Europe, permettant de charger 10 à 20 voitures par jour, là où elles sont garées, avec une seule « borne » mobile. En 2022, après plusieurs mois d’innovation et de recherche, naissait Eiko, une solution de recharge évolutive dont l’installation en intérieur ou extérieur est simplifiée à l’extrême, à destination des parkings privés d’entreprises et d’administrations, de parkings publics, de hubs logistiques ou de mobilité tels que les aéroports. Ces deux innovations reçoivent aujourd'hui un soutien supplémentaire. Alors que la start-up démarre l’industrialisation de ses solutions de recharge, conçues et assemblées en France, à Lyon, elle clôture une importante levée de fonds de 10 millions d'euros, trois ans après sa levée d’amorçage.

"Mob-Energy va pouvoir renforcer de manière significative sa capacité de production en France, notamment pour le cube de puissance Eiko, afin de répondre à une demande en très forte croissance. L’objectif est maintenant de pouvoir produire et déployer plus rapidement ces solutions, en réponse à des commandes qui se multiplient. Cette intensification de la production et du développement commercial passera aussi par une croissance des effectifs, dont le doublement est prévu d’ici fin 2024, aussi bien sur des fonctions liées aux opérations que sur des postes d’ingénierie et de développement pour la poursuite des travaux d’innovation. A horizon 2026, avec l’équivalent de plus de 150MWh de stockage énergétique bas-carbone en batteries de seconde vie déployés, les solutions de recharge Mob-Energy permettront de recharger des dizaines de milliers de voitures électriques chaque mois à travers l’Europe, tout en divisant par dix la puissance soutirée sur le réseau, comparativement à des installations traditionnelles.", précisent les fondateurs.

Le cube de puisse Eiko stocke de l’énergie dans des batteries de seconde vie et la distribue à des points de charge interconnectés, non reliés au réseau. Il distribue de l’énergie aux bonnes voitures aux bons moments grâce à un système unique d’ordonnancement et ne nécessite qu’un seul raccordement au réseau (jusqu’à 30kVA).

Cette levée de fonds marque donc un cap pour l’entreprise, qui prévoit aussi de s’exporter dans les prochaines années hors d’Europe. Le tour de table, mené par Axeleo Capital et organisé par la banque d’affaires Wagram Corporate Finance, regroupe Santander, Bpifrance, UI Investissement, Crédit Agricole, le Fonds Énergies CMA CGM, EIT InnoEnergy et deux investisseurs privés (Thierry Fahmy et le club deal lyonnais Kerfi)