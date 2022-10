Mob-ion et son scooter électrique AM1 à l’assaut des flottes

Créée en 2015, Mob-ion s’est spécialisée dans la conception et l’industrialisation de solutions électroniques connectées et notamment de scooters électriques. Désireuse de concurrencer les constructeurs chinois et leurs produits peu chers mais « bourrés d’imperfections », la société présente sur le Mondial de l’Automobile – qui se tient à la Porte de Versailles jusqu’au dimanche 23 octobre – entend en effet maîtriser l’ensemble de sa chaîne de valeurs pour proposer des modèles les plus fiables possible. À l’image de l’AM1, particulièrement plébiscité par les professionnels de la restauration livrée dont Just Eat, California Sushi et plusieurs pizzerias.

Le concept de « pérennité programmée »

Travaillant essentiellement en B to B, Mob-ion a en effet imaginé ce scooter électrique, fruit de 240 prototypes développés en open innovation, en le dimensionnant afin de répondre aux besoins intensifs du transport de marchandises consommables. La stabilité et l’autonomie (de 140 km, permise par deux batteries amovibles et assemblées en France délivrant une puissance totale d’environ 3,6 kWh) de l’AM1, participent également à son attrait auprès des flottes. Sans oublier que ce dernier, estampillé à 73% « Made in France », suit une volonté de durabilité : la « pérennité programmée ».

Garanti 4 ans, se déclinant en Cargo, Biplace ou TGT (très grand trajet avec 400 km d’autonomie) et ne nécessitant que le Brevet de sécurité routière (BSR) pour être conduit, l’AM1 a l’ambition d’être l’équivalent roulant de la cocotte-minute Seb, qui se transmet de génération en génération. Et ce en pratiquant la réparation ciblée ainsi que le réemploi de pièces et composants (à hauteur de 62%) dans une usine des Hauts-de-France afin de donner plusieurs vies au scooter. Une démarche écologique et d’économie circulaire à ne toutefois pas confondre avec du reconditionnement, qui a tendance à déprécier le produit. De même, un boîtier connecté et une application dédiée permettent de suivre en permanence l’état des scooters, induisant ainsi une maintenance prédictive influant positivement sur la durée de vie des véhicules.

Assurer la mobilité de tous, partout

Cet amortissement comptable sur la nomenclature des composants constituant le scooter dévoile un autre avantage : celui d’abaisser le prix de la location. Ainsi, en LLD, le scooter électrique de Mob-ion s’élève à 99€/mois sur 24 mois (hors assurance) et tombe même à 59€ HT/mois pour une offre s’adressant aux particuliers. À l’achat pour les pros, la formule débute à 49€ HT/mois, à laquelle s’ajoutent des subventions pouvant atteindre 2 400€ TTC pour les entreprises en Île-de-France (sous réserve d’éligibilité et dans la limite de 5 scooters).

Mais parce que la question de l’électromobilité se pose dans les territoires ruraux, Mob-ion s’est positionné sur le sujet au travers du projet « SolidarMob ». Œuvrant avec le tissu associatif de ces zones, celui-ci prévoit le déploiement d’une série de flottes de scooters électriques au sein des villes moyennes. Enfin, pour envisager à l’avenir tous les styles de mobilité, Mob-ion travaille aussi sur la conception d’un vélo à hydrogène. Disponible à la précommande, cette nouvelle génération du Alpha, le Alpha Neo, a été conçue en partenariat avec Pragma Mobility et promet 150 km d’autonomie pour un temps de recharge de 120 à 180 secondes !