Mobile World Congress de Barcelone : Fisker et Vinfast présentent leurs technologies

Fisker et Vinfast exposent leurs véhicules sur le Mobile World Congress (MWC), qui se déroule à Barcelone du 28 février au 3 mars. Ce rendez-vous international des technologies mobiles est plus connu pour ses présentations de smartphones que de véhicules. Cependant, les constructeurs se rêvent en firmes technologiques et se proclament fournisseurs de mobilité. Loin d’être des spécialistes de l’informatique, ces entreprises industrielles nouent des accords avec les grands fournisseurs de technologie, à l’image de Qualcomm ou Nvidia. L’électrification et la connectivité engendrent des véhicules de nouvelle génération, dont le contenu informatique marque une rupture avec les modèles précédents. Ces caractéristiques logicielles sont devenues des arguments primordiaux pour les marques et les clients. Aussi, de nombreux constructeurs ont quitté les salons traditionnels pour s’installer sur le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas. Le MWC de Barcelone s’inscrit dans cette tendance. La voiture devient un appareil mobile, à l’image du dernier smartphone à la mode. Une évolution qui intervient dans un contexte global peu favorable à l’automobile.

Objets connectés roulants

Cette année, les constructeurs présents sur le MWC de Barcelone sont peu nombreux. Fisker et Vinfast profitent ainsi d’une audience large, constituée des spécialistes de la « Tech » mais aussi des grands médias internationaux. En effet, le salon espagnol est le lieu de présentation des derniers appareils mobiles des grandes marques. Au milieu de ces smartphones, tablettes et logiciels en tous genres, les deux jeunes marques exposent leurs voitures et leur contenu technologique. Il s’agit même d’une présentation européenne pour le nouveau SUV Ocean de Fisker. Ce dernier fait sa première apparition sur le Vieux Continent dans le cadre de ce salon technologique. Marque animée par le designer Henrik Fisker, Fisker est implantée en Californie et vient d’ouvrir une filiale à Munich. Le constructeur y développe son premier showroom et souhaite en implanter d’autres dans plusieurs pays européens. La production du Fisker Ocean devrait débuter en novembre et le SUV peut déjà être précommandé. Il sera proposé à partir de 41 900 euros en France dans sa version Sport. Pour Henrik Fisker, « le Mobile World Congress de Barcelone est le lieu idéal pour présenter le Fisker Ocean, car celui-ci intègre de nombreuses technologies avancées, notamment des fonctions fournies à distance, que nous allons développer encore davantage ». Chez le constructeur vietnamien Vinfast, l’accent est mis sur le contenu technologique de ses modèles. La firme met notamment en avant ses Smart Services et ses ADAS. Comme le souligne Emmanuel Bret, directeur général de Vinfast, « la technologie est la clé de la transformation. Elle permet de fournir à nos clients une connectivité transparente et des interactions intuitives sans compromis sur la sécurité ». Ces jeunes constructeurs ont bien conscience qu’ils ont une carte à jouer face aux marques traditionnelles, à un moment de rupture technologique pour toute l’industrie automobile. Une offensive largement soutenue par les places de marché.