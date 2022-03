Mobilians alerte sur l'avenir du dépannage-remorquage

Alors que depuis plusieurs années, le coût d'exploitation du métier dépannage-remorquage-fourrière augmente de façon continue, les crises sanitaire et économique, ainsi que le conflit russo-ukrainien et l'inflation du prix du carburant qui en découle, remettent en question la viabilité du métier. C'est pourquoi, le métier dépannage-remorquage de Mobilians demande l'organisation, sous la tutelle des ministères de l'Intérieur et de l'Économie, d'une table ronde réunissant l'ensemble des acteurs de la filière, dont les sociétés d'assurance et d'assistance. L'objectif de cette réunion d'urgence est d'échanger sur des propositions qui rétabliront un équilibre économique pour les entreprises concernées.

L'ambition de cette table ronde est également de dégager des pistes d'actions à la situation actuelle. De leur côté, les dépanneurs de la région Bretagne ont mis en place un mouvement de protestation sur le silence de leurs cocontractants face à leurs revendications portant sur la revalorisation des prises en charge de leurs prestations. Cette décision intervient après l'audition d'un professionnel du dépannage par la gendarmerie de Brest pour son refus d'exécuter l'ordre reçu du préfet du Finistère d'enlever les camions bloquant le dépôt pétrolier de Brest.