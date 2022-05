Mobilians alerte sur la disparition quasi programmée de nombreuses stations-service

Menée auprès des 2 400 stations-service adhérentes à l’organisation professionnelle, cette enquête permet de mesurer les risques, les besoins, mais aussi les forces du maillage des stations-service indépendantes face à leur nécessaire adaptation à horizon 2035.

Au-delà des risques identifiés de fermeture, cette vaste enquête permet de mesurer un ensemble d’indicateurs clés sur l’avenir des stations sur le territoire. Ainsi, 27 % des stations indépendantes pensent fermer l’activité de distribution de carburant d’ici à 2035, soit 1 500 sites estimés sachant que 66 % d’entre elles, en danger de fermeture, pourraient se maintenir si un plan de soutien spécifique était mis en place par l’État, soit près de 1 000 stations concernées.

L’enquête permet aussi de savoir que 100 % des stations interrogées proposent une offre de service de proximité très vaste et adaptée à leur territoire : réparation automobile (67 %), boutique alimentaire (49 %), lavage auto, vente de bouteille de gaz, vente de voiture, relais-colis, location de voiture/utilitaire et vélo, restauration sur place ou à emporter, boulangerie, vente de matériel de motoculture, taxi et ambulance, bar-tabac-presse, produits régionaux… Et que 82 % des exploitants ont la volonté et des dispositions (amplitude horaire) pour diversifier leur activité et proposer des services complémentaires, notamment dans les zones rurales ou peu denses, non autorisés à ce jour tels que le retrait d’argent, vente billet SNCF, services publics.

En ce qui concerne les projets d’investissement, il apparaît que 67 % des stations indépendantes souhaitent investir ou être aidées à investir dans des projets d’avenir (nouvelles énergies, diversification…). Et pour 61 % d’entre elles dans les nouvelles énergies comme les bornes électriques rapide et ultra-rapide, le Bio-GNV, l’éthanol ou à terme l’hydrogène.

À travers son enquête, Mobilians souligne que l’indice de confiance en l’avenir de la population interrogée en de 7/10. En effet, malgré des projections difficiles, les exploitants de stations rurales et péri-urbaines adhèrent à un projet d’avenir et se voient comme un relais stratégique à la transition énergétique.