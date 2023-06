Mobilians : Clément Fleau et Jean-Jacques Serraf élus co-présidents du métier Rétrofit

Réunis en assemblée générale, ce mardi 13 juin, les membres de la commission du métier Rétrofit du syndicat Mobilians ont élus Clément Fleau et Jean-Jacques Serraf représentants nationaux.

Clément Fleau, président et fondateur de la société Noil spécialisée dans la conversion électrique de 2 roues et Jean-Jacques Serraf, directeur général de Qinomic Mobilities, entreprise spécialisée dans le rétrofit de véhicules utilitaires sont les nouveaux porte-paroles du métier Retrofit au sein de Mobilians. Ils entendent poursuivre les travaux en cours comme la révision de l’arrêté de mars 2020 et la concrétisation du plan gouvernemental dédié au Rétrofit mené en coopération avec Mobilians.

Ce nouveau mandat accompagnera la montée en puissance du rétrofit en tant qu'alternative efficace pour la réduction des émissions de CO2 et la promotion d'une mobilité plus durable.

« Mobilians est là, aux côtés des professionnels, dans cette dynamique de renforcement et de montée en puissance, afin de permettre à la filière du rétrofit de pleinement contribuer à la décarbonation de nos mobilités. » souligne Xavier Horent, délégué général de Mobilians.