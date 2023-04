Mobilians crée un 21e métier Remanufacturing pour stimuler l’essor de l’économie circulaire

À l'occasion du salon Drive to Zero, Mobilians avait choisi de faire plusieurs annonces, notamment la création d'un 21e métier via l’association France Auto Reman. France Auto Reman existe depuis deux ans et Julien Dubois s’attache à y fédérer les industriels du remanufacturing automobile afin de promouvoir le développement programmé de l’économie circulaire. « En schématisant, on peut dire que nous couvrons tout ce qui est connu sous l’appellation d’échange standard. On remplace les composants d’usure par des éléments rénovés pour que les pièces bénéficient d’une nouvelle vie. Cela concerne les pièces mécaniques, y compris des pièces techniques, par exemple des alternateurs, des démarreurs, des moteurs, des boîtes de vitesses, de calculateurs, etc. Sans oublier les pneumatiques avec Black-Star », expose Julien Dubois. Et d’ajouter : « Nous rejoignons Mobilians avec la ferme intention de donner plus de force à nos combats. Nous le faisons avec les déconstructeurs et avec les garagistes, il faut insister sur ce point ».

Mobilians Remanufacturing compte donner un coup d’accélérateur à l’expansion de l’économie circulaire, encore sous-représentée dans le business français. Au-delà de la pédagogie auprès des distributeurs de pièces et des réparateurs, plusieurs dossiers seront suivis de près au niveau des pouvoirs publics, comme la mise en place d’une TVA incitative pour ces prestations. « Il faut aussi approfondir le principe de consigne, qui revient sur le devant de la scène dans plusieurs secteurs d’ailleurs. En clair, on vend un produit avec une consigne qui est remboursée lorsque la pièce est restituée », avance Julien Dubois, qui rappelle que l’actualité réglementaire, notamment avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2021, va dans ce sens comme les futures lois.

Movom met le cap vers une fondation

Mobilians lance aussi un nouveau fonds de dotation, baptisé Movom, qui a pour finalité de devenir une fondation d’ici deux ou trois ans. Éric Girard en prend la présidence avec un conseil d’administration dédié et se réjouit de cet engagement renforcé de Mobilians pour structurer une trajectoire de développement durable : « L’objet de ce fonds de dotation est de contribuer à la transformation écologique de la filière ».

Trois grands axes sont d’ores et déjà à l’agenda. Primo, une étude portée car Carbone 4 et Ecodev pour objectiver l’état de la filière et fixer sur cette base fiable des axes de progrès. Secundo, « nous allons venir renforcer le Move Lab en identifiant de nouvelles start-up prometteuses et en portant de nouveaux projets », indique Éric Girard. Tertio, une série de projets RSE seront déployés (labellisation d’enseignes, soutien aux ateliers, etc.).

« Par la suite, nous nous efforcerons de lancer de nouveaux projets, qui seront évalués naturellement », qui rappelle l’existence d’une commission développement durable au sein de Mobilians et assure y voir un potentiel levier de financements. Le volet fiscal est aussi intéressant pour les partenaires.

Mobilians prend le pari de l'intelligence collective

Last but not least, Mobilians met en place un comité des parties prenantes. Il sera présidé par Virginie de Pierrepont et devrait être opérationnel en juin 2023. Par « parties prenantes », Mobilans entend les représentants de la société civile, les ONG, les associations de consommateurs, les banques et les assurances, etc. « Notre objectif sera d’avoir une vision prospective de la filière, afin d’identifier les grandes tendances des activités. Il faut jouer collectif pour lancer ensuite des projets concrets et suivis et des feuilles de route », souligne Virginie de Pierrepont.