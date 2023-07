Mobilians : Denis Saada (Betterway) rejoint l’Alliance des Mobilités en tant que co-président

Denis Saada, co-fondateur et président de la startup Betterway, prend la suite de Julien Honnart (BlaBlaCar Daily) pour la partie "nouvelles mobilités" de l’Alliance qui regroupe les métiers de l’autopartage, covoiturage, libre-service, services de vélo, mobilités par

association de services et mobilité en entreprise. Aux côtés de Thibault Sarrazin, co-fondateur de Brikks et président de la verticale Services de l’Automobile, il entend poursuivre les travaux impulsés par son prédécesseur en lien avec les membres du bureau : négociation du plan covoiturage, création de l’observatoire des micromobilités, plan vélo, création d’un "Budget Mobilité Unique"…

Cette évolution de la gouvernance de l’Alliance lui permettra de toucher de nouvelles solutions afin de représenter toujours plus l’ensemble des filières de la mobilité auprès des pouvoirs publics. L'organisation, métier de Mobilians, réunit les startups de la mobilité et, avec plus de 140 membres, constitue la première association de startups dans le secteur. Denis Saada, nouveau co-président de l’Alliance, se réjouit : "Je remercie l’ensemble des membres de l’Alliance de m’avoir fait confiance. Je m’engage à tous les représenter et à porter leurs problématiques auprès de nos différents interlocuteurs : pouvoirs publics, associations, professionnels, médias… Mobilians apparaît comme l’acteur incontournable pour toute startup de la mobilité pour représenter ses intérêts."