Mobilians : Éric Girard réélu président des Services multimarques de l'après-vente automobile (Smava)

Depuis 2015, les enseignes multimarques de la Smava sont présentes au sein de Mobilians. Elles représentent à ce jour le troisième métier en nombre de salariés (23 500 collaborateurs) parmi l'organisation professionnelle. Réélu président des Services multimarques de l'après-vente automobile, Éric Girard poursuit poursuit son objectif de renforcer l'attractivité des métiers et des entreprises. De plus, la feuille de route de la Smava comprend la transformation écologique et énergétique des entreprises. Enfin, le président et les membres entendent garantir la capacité d'intervention des entreprises sur tous les véhicules, notamment par l'accompagnement de la montée en compétences, et par un cadre réglementaire assurant un accès aux données des véhicules. « Ce nouveau mandat me confère une responsabilité importante, celle de porter les préoccupations et les attentes de nos adhérents au sein de la filière aux côtés de notre président national Francis Bartholomé, que je remercie de son écoute et des actions fortes qu’il engage au bénéfice de nos professionnels. Je m’efforcerai donc cette année encore d’être le représentant fidèle de nos entreprises et de porter avec force et conviction nos intérêts », souligne Éric Girard.

Pour mémoire, Éric Girard est président de la Smava depuis 2016, et il est en parallèle P-DG de Carglass depuis 17 ans.