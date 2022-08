Mobilians et les professionnels du lavage automobile interpellent l’État

Lors d’une saison estivale marquée par la sécheresse, l’activité des professionnels du lavage automobile a été fortement impactée par les arrêtés préfectoraux de restrictions de l’usage de l’eau. Dénonçant un manque de dialogue avec les pouvoirs publics, des décisions hétérogènes selon les régions et difficiles à comprendre pour les professionnels comme les clients, les acteurs du lavage demandent « instamment au ministère de la Transition écologique de les consulter dans le cadre de la préparation des textes encadrant les arrêtés sécheresse ».

Le lavage automobile professionnel, une goutte d’eau dans la consommation d’eau en France

« Ces mesures sont d’autant plus mal vécues par la filière du lavage automobile que celle-ci joue un rôle stratégique dans la maîtrise de l'usage et la préservation de la qualité de l’eau, en particulier les nappes phréatiques et dans le développement durable des territoires. Rappelons que la part du lavage automobile dans la consommation d’eau potable représente 0,2 %, et plus de 95 % de l’eau utilisée est restituée en milieu naturel. Le lavage automobile représente 30 cl par jour et par habitant en moyenne, alors qu’en comparaison, une simple chasse d’eau engloutit à chaque tirage 6 à 9 litres », détaille un communiqué de Mobilians. Les professionnels du lavage rappellent aussi que la moitié des voitures sont encore lavées à domicile, alors même que cette pratique est interdite.

Des stations-service et des centres de lavage mis à rude épreuve

Le bilan économique de ces restrictions est déjà sévère pour plusieurs professions. « 90 % des points de lavage (stations-service traditionnelles et centres de lavage) se sont vus frappés de fermeture administrative de plusieurs semaines, voire jusqu'à 8 mois – certains départements étant en seuil Alerte d'avril à novembre. Aucune activité ne peut survivre à un tel traitement, qui plus est sans aucun accompagnement et concertation de la part de l’État ».

Compte tenu de l’historique des arrêtés sécheresse sur les précédentes années, sur les 14 000 points de lavage, 13 000 sont impactés très sévèrement.

Pour les 6 000 stations-service traditionnelles ayant une activité de lavage, la distribution de carburant étant peu rémunératrice pour les indépendants de stations-service, une grande partie de la profession doit sa survie économique et le maintien de ce service essentiel aux citoyens à la diversification dont le lavage automobile (en moyenne, 40 % du chiffre d'affaires et jusqu’à 80 % du chiffre d'affaires pour certains).

Pour les 8 000 centres de lavage, c’est leur modèle économique même qui est remis en cause puisque certains ne pourront absorber plusieurs mois par an de fermeture totale.

Sortir d'une situation inique

Les professionnels du lavage demandent expressément au ministère de la Transition écologique et au ministère de l'Économie d'organiser une rencontre pour trouver une issue à cette situation inique et intenable sur le long terme.