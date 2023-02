Mobilians et Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes s’unissent pour le recrutement dans les services de l’automobile et de la mobilité

Dans le cadre de la Semaine des Services de l’Automobile et de la Mobilité (SSAM) Nadine Annelot, présidente régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Mobilians et Frédéric Toubeau, directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, ont signé une convention régionale qui vise à la mise en oeuvre d’actions concrètes pour favoriser les recrutements dans les métiers des services de l’automobile et de la mobilité.

Par cet accord du 2 février, Pôle Emploi s’associe avec Mobilians afin de contribuer à la réalisation d’un engagement fort au service de l’emploi et des compétences attendues par les entreprises des services de l’automobile et de la mobilité : automobiles, véhicules industriels, motocycles et cycles. Sa déclinaison opérationnelle en actions territoriales partagées avec les directions territoriales de Pôle emploi prendra en compte les réalités des territoires.

« Mobilians Auvergne-Rhône-Alpes représente 21 000 entreprises employant 54 800 salariés, et 8 600 jeunes en formation initiale et d’insertion. Les métiers des services de l’automobile et de la mobilité représentent un secteur qui recrute, propose des offres et investit sur l’avenir. Par cette convention, nous encourageons et aidons les demandeurs d’emploi à nous rejoindre. » indique Nadine Annelot.

« Ce premier accord entre Pôle emploi et Mobilians vise à développer et à pérenniser une collaboration efficace dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous mettrons en oeuvre une stratégie d’actions adaptées et concertées avec une approche des recrutements par les compétences qui favorisera l’accès à des profils diversifiés.» indique Frédéric Toubeau.

Les deux partenaires souhaitent renforcer leur collaboration autour de 4 axes :

-Partager les informations contribuant au diagnostic sectoriel régional.

-Développer la connaissance de nos offres de service respectives dans nos réseaux.

-Sensibiliser et attirer un public le plus large possible vers les métiers de la distribution et des services l’automobile.

-Faciliter et accompagner les recrutements des entreprises du secteur.