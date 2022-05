Mobilians et Sobre Energie accompagnent les professionnels de l’automobile vers plus de sobriété énergétique de leurs bâtiments

Mobilians indique avoir passé un accord de partenariat avec la société de conseil Sobre Energie dans le but d’accompagner les professionnels vers la sobriété énergétique de leurs bâtiments.

« L’objectif est de promouvoir auprès des adhérents, la sobriété et la transition énergétique des bâtiments, de faciliter, par la pédagogie et l’accompagnement, la mise en œuvre de la démarche réglementaire relative aux bâtiments tertiaires. Et ainsi contribuer à l’engagement RSE des entreprises de la distribution et des services de l’automobile en France », explique l’organisation professionnelle.

Avec 44 % de la consommation d’énergie finale en France, les bâtiments représentent un levier d’importance dans la transition énergétique. Pour réduire le poids de ces consommations, 2022 marque l’entrée en vigueur du dispositif Eco Energie Tertiaire, qui fixe des objectifs ambitieux de réduction à horizon 2030.

Ce partenariat comporte trois volets :

Expertise autour des enjeux du décret tertiaire et de la loi DDADUE qui prévoit des audits énergétiques obligatoires tous les quatre ans pour les bâtiments des grandes entreprises.

Accompagnement des professionnels pour réduire la facture énergétique, qui représente un enjeu de taille dans un contexte de forte tension sur les prix de l’énergie.

Pédagogie pour faciliter l’engagement RSE des organisations vers la sobriété et la transition énergétique, et renforcer l’impact de leurs actions.

Ce partenariat se traduira tout au long des prochains mois par un accompagnement dédié aux adhérents de Mobilians, comprenant un programme de quatre webinaires.