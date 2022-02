Mobilians (ex CNPA) continue de militer pour un contrôle technique plus fréquent passé 7 ans

A l’observation du dernier rapport du contrôle technique publié par l’OTC, le syndicat de la profession constate une nette rupture en termes de taux de contre-visite et confirment à nouveau l’intérêt d’annualiser l’examen légal obligatoire des véhicules de plus de 7 ans, mais également de s’interroger sur le calendrier des VUL.

Mobilians (ex CNPA) le syndicat de la profession, souhaite relativiser la hausse de 2,98 % du nombre de contrôles techniques réalisés en 2021, rapportée par l’Organisme Technique Central (OTC) dans son rapport annuel. Une augmentation pour le « porte-parole » de l’ensemble des métiers de l’automobile qui fait suite à une année 2020 marquée par une très légère hausse du marché (+0,7%) mais surtout une année 2019 marquée par une chute de -2,76%.

Un rapport qui fait également état d’un taux de contre-visite en baisse à 19,47 % en 2021 contre 20,78 % en 2020, l’étude dans le détail des résultats montre que les véhicules les plus anciens voient leur taux de contre-visite stagner autour de 27 % pour les véhicules particuliers de plus de 10 ans, voire augmenter pour les véhicules utilitaires légers. Les VUL de 7 à 10 ans ont un taux de contre-visite de 18,89 % contre 18,75 % en 2020 et les VUL de plus de 10 ans ont un taux de contre-visite de 28,43 % contre 28,31 % l’année précédente.

Ces chiffres montrent aussi que la septième année marque toujours une nette rupture en termes de taux de contre-visite et confirment à nouveau, pour le syndicat, l’intérêt d’annualiser le contrôle technique des véhicules de plus de 7 ans, mais également de s’interroger sur le calendrier des VUL, dont l’usage intensif les rapprochent plus des poids lourds que des véhicules particuliers. En effet, concernant la visite complémentaire des VUL, le marché est en hausse de 4 % mais cette augmentation s'applique sur un résultat qui était en baisse de plus de 20 % l’année précédente ! Signe que ces véhicules continuent d’éviter ce contrôle obligatoire. C’est la raison pour laquelle Mobilians défend l’idée d’instaurer un contrôle technique annuel pour les VUL dès la deuxième année.