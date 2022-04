Mobilians : Joël Sanseigne élu vice-président national du métier contrôle technique

Joël Sanseigne a donc été élu par ses pairs vice-président national du métier contrôle technique au sein de Mobilians.

Il travaillera avec Alexandra Herbel, présidente nationale du métier, et lui succédera en 2024. « Cette présidence de quatre années en deux fois deux ans, inscrite dans les statuts du métier, permet une représentation équilibrée des réseaux et des centres de contrôle technique, qu’ils soient indépendants ou affiliés », rappelle un porte-parole de Mobilians.

Quatre axes de travail prioritaires identifiés

Exploitant de plusieurs centres de contrôle technique situés en Franche-Comté, passionné de rallyes et belles anciennes, et adhérent depuis de nombreuses années à Mobilians, Joël Sanseigne a également occupé les fonctions de vice-président régional Bourgogne Franche-Comté.

Fort d’une expérience d’élu de terrain et de professionnel du contrôle technique, Joël Sanseigne a exprimé sa satisfaction de travailler en binôme avec Alexandra Herbel et sa confiance dans les actions qu’ils seront amenés à engager pour défendre le métier du contrôle technique. Actions qui s’articuleront autour de quatre axes majeurs : l’emploi et le recrutement, la sécurité routière, l’environnement et la prospective métier.