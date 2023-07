Mobilians ouvre la porte aux fabricants, installateurs et opérateurs d’infrastructures de recharge

Dans la logique d’accompagner les acteurs des services de l'automobile dans la décarbonation de la mobilité mais aussi avec la volonté d’accélérer le déploiement de bornes de recharge, Mobilians a annoncé la création d’une branche « Énergies de la Mobilité ». Elle s’adresse aux fabricants, installateurs et opérateurs d’infrastructure de recharge de véhicule électrique (IRVE).

« Les fabricants, opérateurs et installateurs d’IRVE qui cherchent à structurer leur métier et l’inscrire au côté des métiers des services de l’automobile, se sont logiquement tournés vers Mobilians afin de mettre en place une commission représentative. Les objectifs communs sont nombreux et structurants : les leviers de soutien, la structuration de la filière, la réponse aux acteurs de la mobilité, l’interface avec les services du gouvernement et la création d’instances décisionnelles pour parler d’une voix commune » argumente le syndicat.

La branche sera présidée par Alain Rolland qui aura comme vice-président Mohamed Abdelmoumene et Davis Germani. Ludovic Père en sera le trésorier.

« Le programme de ma mandature au sein de cette commission sera de créer des synergies fortes entre les divers métiers de l’automobile impactés par une transition énergétique incontournable et d’engager les acteurs des IRVE à porter une vision commune afin de façonner un avenir où l’innovation, la durabilité et la collaboration seront les fondements d’une réussite collective » a commenté le président.

Naissance officielle de nouveaux métiers

La création de cette banche « Energie de la Mobilité » intervient alors que la Commission Paritaire Nationale a unanimement entériné la création de métiers et compétences dit « émergents », en lien avec l’électrification du parc, à la maintenance des batteries et au développement des infrastructures associées.

La Branche des services de l’automobile, en collaboration avec l’ANFA, a ainsi mis en place huit nouvelles fiches de qualifications au sein du Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile (RNQSA) : « Opérateur de maintenance des IRVE », « Technicien installateur des IRVE », « Technicien de maintenance des IRVE », « Coordonnateur de travaux d’installation et de maintenance des IRVE », « Opérateur de maintenance de batteries », « Technicien de maintenance de batteries », « Technicien expert de maintenance de batteries » et « Technicien démonteur de batteries de véhicules électriques ». Cette création complète l’actualisation de 24 fiches de qualification existantes impactées par des évolutions réglementaires, également mises à jour.