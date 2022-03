Mobilians : Patrick Poincelet reconduit à la tête de la Branche des Recycleurs

À l'occasion d'une Assemblée générale élective, la Branche des Recycleurs du syndicat professionnel a élu les membres de son bureau national. Pour les quatre prochaines années, Patrick Poincelet a réélu président et Laurent Hérail, président du groupe Surplus Recyclage, a été nommé vice-président. Les autres membres du bureau sont :

En outre, Patrick Poincelet a dévoilé les trois axes prioritaires de son nouveau mandat :

Par ailleurs, le traitement et le recyclage des véhicules électriques est devenu un dossier prioritaire de la branche. Si le nombre de véhicules électriques et hybrides hors d’usage représente aujourd’hui une faible proportion de l’ensemble des VHU traités sur le territoire (moins de 1 %), la tendance est à la hausse ces dernières années. Les membres du Bureau ont ainsi décidé de créer un groupe de travail « Véhicules électriques ». De plus, la future réglementation relative à l’organisation et la structuration de la filière REP VHU, qui découle de la loi Économie circulaire, doit garantir la préservation des équilibres économiques au sein de la filière, afin de maintenir un maillage suffisant dans les territoires. C’est dans ce contexte que la Branche de Recycleurs a présenté son Livre Blanc « Pour une filière VHU innovante, pérenne et sereine » qui détaille les propositions concrètes des Recycleurs pour construire et organiser une filière REP VHU équilibrée, garantissant la liberté de tous les acteurs économiques dans un esprit de responsabilité.