Mobilians plaide la cause des stations de lavage face à la sécheresse

Alors que le phénomène de sécheresse s’amplifie aux quatre coins du pays, Mobilians interpelle l’État pour demander une approche plus souple et plus juste en matière de restriction d’activités durant les périodes de tension hydrique.

Dans le contexte actuel du changement climatique, les sécheresses et les pénuries d'eau sont de plus en plus fréquentes. En réponse à ces phénomènes naturels, les autorités préfectorales peuvent imposer des restrictions sur les activités consommatrices d'eau, telles que les points de lavage automobile. Ces restrictions peuvent inclure des fermetures administratives temporaires, des réductions de l'utilisation de l'eau, ou des limitations d'horaires d'ouverture.

Mobilians reconnaît l'importance de ces mesures pour la préservation de l'eau, mais souligne également les conséquences économiques et sociales qu'elles peuvent avoir sur les entreprises du secteur. Aussi, le syndicat demande que les autorités prennent en compte les spécificités des points de lavage automobile et mettent en place des mesures de restriction plus progressives. Les points de lavage pourraient être autorisés à continuer leur activité à condition d'adopter des mesures de gestion de l'eau plus strictes, telles que la mise hors d’usage des programmes les plus consommateurs d’eau ou l'utilisation de systèmes de recyclage de l'eau, par exemple.

Un équilibre à trouver

Le syndicat demande également la création d'un fonds de compensation pour les pertes subies par le secteur. Alors que certaines autres activités économiques fortement consommatrices d’eau bénéficient de dérogations leur permettant de maintenir leur activité, ce fonds s’inscrirait dans une logique de solidarité et permettrait de ne pas freiner l’installation de système de recyclage dans les points de lavage, faute de ressources financières. Enfin, l'organisme de défense de la filière milite pour la création d’un label « Consommation d’eau maîtrisée » permettant l’information des automobilistes sur les performances en matière de consommation d’eau et de dépollution des installations professionnelles, afin de créer une émulation positive et vertueuse au sein du métier.

L'activité lavage en chiffres

La consommation d’eau potable annuelle en France s’élève à 8 milliards de m3. Le lavage en station représente 0,2 % de cette consommation totale du pays, sachant que chez les professionnels du secteur, plus de 95 % de l’eau utilisée est traitée pour être réutilisée. Toujours en termes de consommation d’eau, un lavage réalisé à domicile correspondant à 38 % des pratiques utilise 340 litres d’eau en moyenne contre 130 litres d’eau en station qui correspond à 52 % des pratiques. Dans le détail, un lavage au jet à haute pression consomme 60 litres. 120 litres sont nécessaires en tunnel et 160 sous un portique.

En un lavage, on récupérerait en moyenne 360 grammes de boues. Une pollution représentant, sur un an, 48 000 tonnes de boues collectées et traitées dans les centres de lavage professionnels à rapporter aux 35 000 tonnes de boues issues du lavage à domicile qui sont déversées directement ou indirectement dans la nature.

Selon Mobilians, l’activité lavage automobile dans l’Hexagone représente 24 500 emplois, dont 12 500 directs et non délocalisables pour un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros.