Mobilians présente les membres du bureau national des carrossiers

Composée de membres réélus et de nouveaux élus, la nouvelle équipe a l'ambition de poursuivre les actions entreprises par la précédente. Il est ainsi question de poursuivre la mobilisation pour rétablir un certain nombre d'équilibres économiques entre réparateurs et assureurs/experts, mais aussi de continuer les veilles et accompagnements des adhérents au sujet des mutations technologiques et sociétales touchant les entreprises de carrosserie. La feuille de route comprend également les initiatives et les actions auprès des carrossiers-réparateurs, comme la poursuite des participations élargies au sein des réunions de bureau ou encore de l’animation locale, permettant de faire davantage remonter des problématiques, des suggestions et des idées mais aussi de faire mieux redescendre encore sur le terrain les orientations et les actions du bureau.

Pour la mandature 2022-2026, le bureau national des carrossiers de Mobilians se compose comme suit :

Président du métier national carrossier : Jean-Marc Donatien.

Vice-président : Louis Iannello.

Trésorier : David Ribeiro.

Secrétaire : Pascal Willefert.

De son côté, Yves Levaillant a été proposé pour prendre la présidence d'honneur du métier national carrossiers.