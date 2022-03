Mobilians propose à ses adhérents de grouper l'achat d'électricité et de gaz

L'électricité et le gaz sont fortement en hausse depuis plusieurs mois, et leurs cours battent des records et sont même supérieurs à ceux de la crise de 2008. Et la tendance devrait s'accentuer. Selon les données de Mobilians, la fourniture d'électricité et gaz pour l'année 2023 présente des cours quatre fois plus élevés qu'il y a un an et deux fois plus élevés en ce qui concerne l'année 2024. En plus du conflit russo-ukrainien, les causes principales de cette hausse sont :

Les stocks de gaz sont plus bas actuellement au niveau européen.

Des modèles envisagent un hiver plus froid.

La Russie livre moins de gaz que les années précédentes afin de faire pression.

La production en électricité devient inférieure à la demande.

La production en électricité renouvelable est également inférieure, ce qui oblige les groupes à recourir à des centrales au gaz ou au charbon dont le coût de production est plus élevé.

La hausse du coût du CO2 (+ 40 % en quelques mois).

Une hausse générale des commodités sur les marchés.

En conséquence, Mobilians propose à tous ses adhérents de bénéficier d'une étude des contrats d'électricité et de gaz de leurs locaux. De plus, d'ici à quelques semaines, des négociations collectives de renouvellement de contrats vont être engagées avec les fournisseurs. Le syndicat a alors fait appel à Wikipower, société spécialisée dans l'organisation d'achats groupés d'énergie et experte dans la gestion des contrats d'énergies.