Mobilians se renforce dans les métiers du cycle

Mobilians vient de nommer un nouveau chargé de métier uniquement dédié aux cycles afin d’accompagner le développement de cette activité et de défendre toutes les professions et entreprises du secteur.

Mobilians a décidé de renforcer son implication au sein des métiers du cycle. Placée au sein de la filière Deux-roues, cette activité a beaucoup évolué au cours des dernières années. Si les métiers du cycle restent au sein de cette branche, l’organisation professionnelle a nommé un nouveau chargé de métier spécialisé dans cet univers spécifique. Yohan Comellec s’occupera donc des métiers du cycle sous la responsabilité de Xavier Domenach, vice-président de la filière vélo au sein de la branche Deux-roues.

2 500 points de distribution

Le succès populaire du vélo et l’arrivée en force des vélos à assistance électriques ont accéléré le développement de toute la filière du cycle. Aujourd’hui, cette dernière compterait 4 174 points de distribution, dont 2 500 accompagnés par Mobilians et dédiés uniquement à la vente de vélos. Sur le marché de l’après-vente, 74 % des réparations seraient pratiquées au sein de vélocistes affiliés à Mobilians. L’organisation professionnelle participe à la construction de cette filière économique avec les autres grands acteurs du vélo. La finalité devrait mener à la signature d’un contrat de filière, même si plusieurs sujets restent encore en discussion. Mobilians reste notamment circonspect face à la mise en place d’une filière REP (responsabilité élargie du producteur). Cette dernière permettrait la mise en place d’un bonus vélo mais aussi d’une éco-contribution. Mobilians a demandé une simplification et une plus grande transparence de ce dispositif, mais aussi un renforcement des critères de labélisation, notamment en matière d’expérience professionnelle et de diplômes.

Développer la formation

La formation reste un sujet capital dans cette branche comme dans toutes les autres pour Mobilians. Aujourd’hui, 1 500 professionnels sont en formation continue chaque année, ainsi que 200 demandeurs d’emplois en reconversion. Près de 750 alternants évoluent dans cet univers, au sein de l’INCM (Institut National du Cycle et du Motocyle) et du réseau partenaire de centres de formations répartis sur le territoire. Ces formations plus ou moins longues sont déployées avec l’OPCO Mobilités et l’ANFA. Dans un contexte de développement rapide de l’activité, les besoins en collaborateurs qualifiés sont réels. Autant d’opportunités pour des profils variés, dans un domaine porté par l’évolution de la société.