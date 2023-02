Mobilians souhaite une obligation de production des Piec par les centres VHU

Mobilians dépose un recours devant le Conseil d'État contre le nouveau décret VHU avec l'objectif d'obliger les centres VHU à produire de la pièce de réemploi, plutôt que de détruire le véhicule. Chaque année, la filière des centres VHU assure la destruction administrative et physique de plus de 1,3 million de véhicules en fin de vie. En plus de dépolluer les véhicules, la filière valorise les pièces issues du démontage avec plus de 12 millions de pièces de réemploi produites par an. Cependant, comme le souligne Mobilians, 400 000 de ces véhicules sont directement recyclés après avoir été dépollués, soit près d'un tiers des véhicules hors d'usage.

Développer la réparation et le réemploi face aux autres méthodes de valorisation

C'est pourquoi Mobilians rappelle, qu'au cours du processus de consultation relatif au projet de décret sur la gestion des VHU et la responsabilité élargie des producteurs, avoir soutenu l'obligation de production de pièces de réemploi par les centres VHU. L'organisation ajoute qu'un vote consultatif en commission interfilières REP (« CifREP ») ayant même adopté cette obligation (18 votes pour, 1 abstention, 4 votes contre). Ce principe n'étant pas repris dans le décret publié le 1er décembre 2022, Mobilians se tourne aujourd'hui vers le Conseil d'État afin de développer la réparation et le réemploi, et ainsi de favoriser la production de pièces issues des centres VHU, notamment dans un contexte de pénurie de pièces de réemploi.