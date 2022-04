Mobilians : Sylvain Cantrel reste président du métier dépannage-remorquage-fourrière

Le 14 avril 2022, les présidents régionaux du métier dépannage-remorquage-fourrière se sont réunis en Assemblée générale, afin d’élire le bureau national du métier et son président. Sylvain Cantrel est reconduit à la tête du métier au sein de Mobilians avec un programme chargé.

A l’issue d’un vote en Assemblée générale, Sylvain Cantrel a donc été reconduit à l’unanimité au poste de président national du métier dépannage-remorquage-fourrière au sein de Mobilians (ex CNPA).

Le bureau, nouvellement constitué, a élu à sa tête :

Sylvain Cantrel, président

Luc Le Baron, premier vice-président

Dominique Chauvin, vice-président

Franck Reda, trésorier

Un programme chargé en perspective

L’agenda de la nouvelle équipe s’annonce dense. D’une part, la poursuite des dossiers engagés, notamment la réforme du système des fourrières administrative et la révision de l’arrêté de 1975 et la remise à plat des relations entre les dépanneurs-remorqueurs et les sociétés d’assistance, afin de retrouver un équilibre économique. « L’ouverture d’un dialogue avec le nouveau garde des Sceaux sur la révision du forfait des fourrières judiciaires », est aussi mis en avant.

D’autre part, les nouveaux enjeux, comme l’adaptation des véhicules aux critères des ZFE et la prise en charge des véhicules électriques.

